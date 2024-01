‘Geen gronden toegewezen aan mennonieten door regering’

De regering in Suriname heeft vandaag duidelijk gemaakt dat er geen gronden zijn uitgegeven aan de mennonieten. Minister Dinotha Vorswijk van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft in het parlement ook verklaard dat zij geen specifieke aanvragen van of voor mennonieten heeft gezien of afgehandeld.

In een recent praatprogramma heeft de heer Goedschalk enkele uitspraken gedaan over grondtoewijzingen aan de Mennonieten door de regering. Hierbij wordt beweerd dat de gronden ook de grondgebieden van tribale volkeren betreffen.

Verder zijn er geen reserveringen van 1 miljoen hectare en dat de president aanvragen doorleidt, berust ook niet op de waarheid. Mennonieten spelen geen rol bij het grondenvraagstuk, zoals gesuggereerd. Ze zullen alleen land kopen als het reeds bestemd is voor landbouw, zonder aanspraken van tribale volken en Inheemsen. Voor Mennonieten is het eerste en essentiële stap altijd overleg met het traditioneel gezag in de omgeving, waarbij respect voor cultuur en geloof van anderen wordt gehandhaafd.

Er wonen en werken geen mennonieten in Brazilië, en er zijn geen plannen om zich daar te vestigen. In Guyana zijn Mennonieten slechts tweemaal op doorreis naar Suriname getrokken zonder plannen om zich in Guyana te vestigen. Tot op heden bezitten Mennonieten geen land in Suriname. Er zijn dus ook geen gronden in het Nassau Gebergte, Brokopondo (omgeving Klaaskreek), noch te Witagron en Tibiti uitgegeven.

Terra Invest Suriname & Guyana nv benadrukt dat de vele onwaarheden die circuleren in de Surinaamse gemeenschap de ontwikkeling van Suriname, met name op het gebied van landbouw en veeteelt, belemmeren. Het bedrijf heeft een naslagwerk samengesteld met feiten om de discussie te baseren op waarheid en niet op misleidende informatie.

Vorswijk zei vandaag hierover in DNA: “Er worden honderden tot duizenden grondaanvragen ingediend op het domeinkantoor. Vermeldenswaardig is dat er geen beperking is voor de oppervlakte van aanvragen. Eenieder is vrij om aan te vragen, maar specifieke aanvragen voor mennonieten heb ik nog niet gezien en ook niet afgehandeld”, aldus de bewindsvrouw in de Nationale Assemblee op 19 januari 2024.

De GBB-minister liet doorschemeren dat de grootste oppervlakte die door de huidige regering is afgehandeld, een aanvraag is van N.V Havenbeheer voor 1500 hectaren ten behoeve van een diepzeehaven in het district Nickerie. De regering heeft eerder verklaard dat er geen gronden zijn uitgegeven aan de mennonieten.

Het is pertinent onjuist dat de president aanvragen bestemd voor mennonieten door geleidt naar het ministerie van GBB. “Verder zijn er geen reserveringen van 1 miljoen hectaren. Mennonieten spelen geen rol bij het grondenvraagstuk, zoals gesuggereerd. Ze zullen alleen land kopen als het reeds bestemd is voor landbouw, zonder aanspraken van tribale volken en Inheemsen. Tot op heden bezitten mennonieten geen land in Suriname. Er zijn dus ook geen gronden in het Nassau-gebergte, Brokopondo (Klaaskreek), Witagron en Tibiti uitgegeven”, benadrukte het Kabinet van de President.