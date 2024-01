Franse vrouw (38) reist met koffer vol gepropt met hasj naar Suriname

De 38-jarige Nancy S. is donderdagavond door de douane op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname aangehouden. Ze had een koffer vol gepropt met hasj in haar bezit.

De vrouw die uit Frankrijk afkomstig is, reisde met de KLM naar Suriname. Ze werd door de douane op Zanderij aangehouden met maar liefst 25 kilogram hasj in haar ruimbagage.

De passagier is na de ontdekking van de drugs in haar koffer overgedragen aan de Narcotica Brigade.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ze in verzekering gesteld.