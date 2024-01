Cubaanse vrouw die gewond raakte bij explosie overleden in ziekenhuis

De 29-jarige Cubaanse vrouw die op donderdag 11 januari brandwonden opliep bij een gasexplosie in een appartementencomplex aan de Veldhuizenlaan in Suriname, is vandaag overleden in het Academisch Ziekenhuis.

Vernomen wordt dat het slachtoffer die bewuste dag alleen thuis was. Omstreeks 08.37 uur nam ze een gasgeur waar. Tegelijkertijd hoorde ze een fluitend geluid bij haar gasfornuis. Ze pakte meteen haar telefoon om hulp te zoeken.

Bij het aanschakelen van de telefoon vond er echter een gasexplosie plaats. Vermoedelijk werd het ‘gaslucht mengsel’ door de plotselinge statische elektrische ontlading, explosief ontstoken, zegt de Surinaamse brandweer die binnen 4 minuten ter plaatse was.

De gascilinder bevond zich buiten het huis.

De vrouw liep vanwege de explosie brandwonden over haar gehele lichaam op. Ze werd per ontboden Ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, waar ze na acht dagen opname kwam te overlijden.