83-jarige man die op fiets vertrok al meer dan drie weken vermist

De Surinaamse politie heeft het publiek gevraag om uit te kijken naar een 83-jarige man, die op 27 december jongstleden met de fiets van huis vertrok en sedertdien vermist is.

Het gaat om de heer Rudy Pijpers (foto) meldt het Korps Politie Suriname.

De bejaarde man is voor het laatst gezien op woensdag 27 december 2023. Vanuit zijn woonadres aan de Libanonweg in Lelydorp, verliet hij met zijn grijs gelakte fiets met onbekende bestemming zijn perceel tegen 14:30 uur naar de westelijke richting van de Libanonweg in het district Wanica.

Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de afdeling Kapitale Delicten op het telefoonnummer 403235 of het Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.