Viertal aangehouden voor groepsverkrachting 18-jarig gedrogeerd meisje

Varello V.(20), Moreo A. (16), Gesron P.(16) en Joensio A. (19) zijn woensdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens pornografie, groepsverkrachting en seks met een bewusteloze.

Op zondag 14 januari deed het 18-jarig slachtoffer aangifte bij politie Santodorp tegen het viertal, nadat ze geconfronteerd raakte met pornografische beelden van haar en de verdachten.



Volgens de 18-jarige aangeefster leerde ze in de maand maart 2023 de verdachte Varello kennen via Facebook. In april ging ze samen met Varello thuis bij zijn vriend. Daar kreeg ze een drankje aangeboden.

Nadat ze dit op had voelde ze zich niet goed. Ze raakte bewusteloos. Toen ze weer bijkwam trof ze zich naakt aan in een kamer, samen met de vier verdachten. Ze begreep dat de jongens haar hadden verkracht nadat ze vermoedelijk gedrogeerd was.

Ze deed toen geen aangifte. Afgelopen weekend zijn pornografische beelden van de groepsverkrachting opgedoken. Op die beelden is het slachtoffer zichbaar, waaruit duidelijk blijkt dat ze niet echt meedeed aan de groepseks. Ze bleek onder invloed van een bedwelmende middel te zijn.

Na de aangifte werd het viertal woensdag opgespoord en aangehouden. Uit het onderzoek blijkt dat een vriendin van één van de jongens zijn telefoon heeft gehackt. De beelden zijn waarschijnlijk verspreid door de vriendin.

De Surinaamse politie is bezig haar ook op te sporen en aan te houden.