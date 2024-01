Vierde man aangehouden in berovingszaak bejaarde vrouw

De politie in Suriname heeft vandaag een vierde man aangehouden in de zaak waarbij een 83-jarige vrouw op brute wijze door meerdere mannen in haar woning te Domburg werd beroofd (foto).

De 23-jarige verdachte Jaques G. werd vanmorgen door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden in het centrum van Paramaribo.

Na de beroving circuleerde een filmpje op sociale media waar te zien is hoe de verdachten de bejaarde vrouw, die afhankelijk is van een rollator, onder bedreiging vroegen naar geld en sieraden en spullen wegpakten.

Kort na de beroving werden reeds drie mannen door de Surinaamse politie aangehouden. Het voertuig waarmee het strafbaar feit werd gepleegd is aangetroffen en in beslag genomen. Ook een deel van de buit is inmiddels terecht.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) bracht na de beroving een bezoek aan het slachtoffer, de 83-jarige Cornelly Girjasing.