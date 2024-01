Santokhi: “VHP afgelopen 75 jaar flink hervormd en gegroeid en we zullen blijven groeien”

VHP-leider Chandrikapersad Santokhi heeft in verband met het 75-jarig bestaan van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) op 16 januari 2024, kransen gelegd bij de standbeelden van de grondlegger Jagernath Lachmon.

Dt gebeurde op het terrein van Stichting De Olifant en het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. De legendarische leider Lachmon heeft de partij mede opgericht ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk en werd ook de eerste voorzitter.

“Wij van de VHP hebben een rijke historie, we hebben waarden en normen aangeleerd en die dragen we over aan de generaties die na ons komen. Ook is het een moment om stil te staan bij de verdiensten van de partij, waarbij wij een echte ‘bromtjie djari’ zijn geworden en waarop we trots mogen zijn.

In de afgelopen 75 jaren is de partij flink hervormd en gegroeid en we zullen blijven groeien, waarbij eenieder welkom is binnen de partij. We hebben bewezen dat we als partij onder alle omstandigheden in staat zijn om goede beslissingen te nemen voor land en volk en wij gaan door.

We hebben als partij één doel en dat is dat we met zijn allen zullen werken aan de ontwikkelingen en vooruitgang van ons geliefd Suriname”, aldus Santokhi.