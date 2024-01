Broers en buurjongen aangehouden voor diefstallen

De politie in Suriname heeft dinsdagmiddag te Okrodam vier mannen aangehouden, die verdacht worden van diefstal van een bromfiets.



Twee maanden terug deed de aangever aangifte van de diefstal van zijn bromfiets. Na goed speurwerk van politie Kwatta werden de gebroeders S.R., A.R., S.R. en hun buurjongen E.W. in beeld gebracht en opgespoord.



Gisteren werden ze aangehouden en overgebracht naar politiebureau Kwatta. Gaande het onderzoek bleek dat de verdachten zich ook nog schuldig hebben gemaakt aan diefstal van twee gascilinders.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het viertal in verzekering gesteld.