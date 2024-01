‘Standbezoekers’ beroven vrouw van mobiel bij Wakapasi

Een vrouw is maandagavond beroofd van haar mobiele telefoon bij een stand te Wakapasi in Suriname.

Het slachtoffer bezocht samen met anderen de ten verkoop aangeboden producten in een stand. Twee onbekende mannen deden zich ook voor als bezoekers. Op een bepaald moment rukte een van ze de telefoon van de vrouw en vervolgens renden beide weg.

De daders stapten daarna in een wit gelakte personenauto en reden weg. De ingeschakelde politie was heel snel ter plaatse, maar de mannen werden niet in de directe omgeving aangetroffen.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de roofverdachten.