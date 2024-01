NPS zal zich 28 januari groots presenteren in het district Brokopondo

De Nationale Partij Suriname (NPS) zal zich op 28 januari 2024 groots presenteren in het district Brokopondo. Brokopondo is het district van Diana Poki en zij zal samen met voorzitter Gregory Rusland de gemeenschap toespreken.

Het prachtige natuurdistrict in het regenwoud van Suriname en rijk aan natuurlijke hulpbronnen,ligt op ongeveer 15 minuten rijden van de internationale luchthaven te Zanderij. Brokopondo is bij uitstek Suriname’s goud district, maar ook een fantastische toeristische trekpleister. Het is bekend dat de bevolking van Brokopondo te kampen heeft met een gebrek aan goede en kwalitatieve werkgelegenheid, gebrek heeft aan gezond en dus kwik-vrij stromend water, maar ook goede gezondheidszorg en kwalitiatief onderwijs ontbreken tegenwoordig. Brokopondo was vorig jaar het slachtoffer van een zware overstroming en amper twee weken geleden was het district in diepe rauw gedompeld, door de grootste mijn ramp in ons land.

De maatschappelijke problemen in het district zijn talrijk. Leerlingen moeten uren met de boot naar school reizen, terwijl er vaak problemen zijn met het onderwijspersoneel en leermiddelen. Er zijn geen ziekenhuizen of medische posten die specialistische handelingen kunnen plegen. Er zijn geen lokale huisartsen. Het dichtsbijzijnde ziekenhuis is te Atjoni en ligt in een ander district. Er is ook geen gratis wifi met internet aansluiting op de scholen, overheidslocaties of financiële instellingen in het district.

Dit is slechts een greep uit de talrijke problemen die de gemeenschap van Brokopondo tergen, terwijl het district rijk is aan goud, hout en andere belangrijke natuurlijke hulpbronnen. Er is niet eens een houtfabriek in het district, terwijl dagelijks duizenden tonnen rondhout uit het gebied gedragen worden. De goudsector moet reeds jaren hervormd worden, maar men merkt niets van, terwijl de belangrijkste ontwikkelingsindicatoren voor de voortuitgang van het district zoals onderwijs, volksgezondheid, ondernemerschap en goede werkgelegenheid steeds verderachteruit gaan.

Er moet eindelijk verandering hierin komen. De NPS roept de gemeenschap van Brokopondo op om deze kwesties met de leiders van de NPS te bespreken, maar vooral om samen oplossingen aan te dragen voor de talrijke vraagstukken in het district.

De NPS gaat voor de duurzame ontwikkeling van Brokopondo!