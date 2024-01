“Meer maatschappelijke werkers en emotionele intelligentie nodig voor tegengaan zelfmoord”

In De Nationale Assemblee (DNA) is maandag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling ernstige bezorgdheid geuit over het aantal toegenomen gevallen van suïcide. Onder andere VHP-parlementariër Harriët Ramdien stelde voor dat de regering meer maatschappelijke werkers in beeld brengt, zodat personen met zelfmoordplannen op tijd tot andere gedachten kunnen worden gebracht.

“Vroeger was het zo dat mensen met problemen naar een genderbureau konden stappen. Zo waren er altijd maatschappelijke werkers daar die hun problemen konden aanhoren en hun verder begeleiden. Dat moet terugkomen”, zei Ramdien.

VHP-parlementariër Roy Mohan merkte op dat binnen het Onderwijs in Suriname er niet alleen gefocust moet worden op de fysieke, maar ook de mentale gezondheidszorg. Hij vroeg het ministerie van Onderwijs om daarom vroeg te beginnen om ook de emotionele intelligentie op gang te brengen.

“Vaak genoeg wordt dat verwaarloosd of op de achtergrond gedrukt. Ook binnen ons onderwijssysteem zien we dat we strak gericht zijn op de intellectuele intelligentie, waarbij dat emotioneel vlak sterk verwaarloosd wordt. We moeten vroeg beginnen om die emotionele intelligentie op gang te brengen. Zeker als we zien dat er zoveel zelfmoordgevallen zijn in de gemeenschap. En dat betekent dat er iets mis is. De emotionele intelligentie geeft ons vaardigheden in het sociaal leven, zelfbewustzijn, zelfregulering en ook motivatie om ondanks problemen, verder te gaan”, aldus de politicus, die ook arts van beroep is.

NDP-parlementariër Melvin Bouva zei dat de mentale gezondheidszorg in Suriname nog steeds te wensen overlaat. Volgens Bouva zou het vanuit de ziektekostenverzekering van elke persoon toegankelijk moeten zijn om naar een deskundige, waaronder een psycholoog of psychiater, te stappen. Hij pleitte ervoor dat de regering wederom naar dit punt kijkt.

“Vooralsnog is dat niet geregeld. Je kan niet met je SZF-kaart ernaar toe. Je moet keihard betalen voor consults van 750 tot zelfs 1500 SRD per keer. En dat is natuurlijk een behoorlijke drempel voor iemand in een dip”, aldus Bouva.

De NDP’er verwees wederom naar de Wijdenboschbrug die door veel personen als zelfmoordlocatie is en wordt gebruikt. Zo is de politiepost daar leeg en zijn er ook geen camera’s op of nabij de brug. Ook is de aankoop van verdelgingsmiddelen toegankelijk voor alle mensen. Hij ziet daarom graag een actieplan over dit onderwerp tegemoet.

Ook PL-parlementariër Evert Karto pleitte voor veiligheidscamera’s op deze brug.