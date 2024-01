Vrouw (18) belandt met auto in goot bij inhaalmanoeuvre

Een 18-jarige automobiliste is vanmorgen met haar voertuig in een goot aan de Hannaslustweg in Suriname terechtgekomen.



Volgens verklaring van de bestuurster reed ze over de Hannaslustweg, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande richting de Magentakanaalweg. Op een gegeven moment probeerde ze haar voorrijder in te halen.

Tijdens die manoeuvre zag ze plotseling een bromfiets op de andere rijhelft. Ze week uit om een aanrijding te voorkomen, maar verloor de controle over het stuur.

Het voertuig raakte van de weg, kwam tegen de beschoeiing aan en kwam vervolgens in de goot tot stilstand.

De jonge vrouw en haar mede inzittende raakten gewond. Ze werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.



De auto werd door een ingeschakelde sleepwagen uit de goot gehaald en weggesleept (foto).