Gestolen voertuig uitgebrand teruggevonden

In de nacht van donderdag op vrijdag 12 januari werd dit blauw voertuig van het merk Toyota Ractis (foto) aan de Sultanstraat in Suriname ontvreemd. Deze auto is zondagmiddag uitgebrand teruggevonden aan de Dwergspannerweg.

Waterkant.Net sprak met de benadeelde. Ze bevestigde dat de auto verwoest is door brand.

Volgens haar is de diefstal gepleegd ergens tussen donderdag 18.00u tot de volgende morgen vrijdag 10.00u. Behalve de auto zijn ook nog twee brushcutters, een smart televisie, twee oplaadbare lampen, een rice cooker en twee flashlights weggenomen.



De diefstal is gepleegd in het politie verzorgingsgebied van Uitvlugt en de auto is totaal vernield aangetroffen in het ressort van De Nieuwe Grond.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gepleegd.