Parmessar: “Voormalige procureur-generaal en staf ontvangen maandelijks in de orde van 500 tot 3.000 US dollars”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelt dat oud-procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en zijn staf momenteel de best betaalde ambtenaren in Suriname zijn. Zo zouden zij maandelijks in de orde van 500 tot 3.000 Amerikaanse dollars ontvangen.

“Informatie heeft mij bereikt dat de laatste voormalige procureur-generaal en zijn staf thans de hoogst betaalde ambtenaren zijn met een salaris in Amerikaanse dollars. Ja, u hoort mij goed. We betalen sommige van onze ambtenaren in Amerikaanse dollars. En als alles klopt is de beloning van de ex-pg meer dan de huidige pg”, zei Parmessar tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

Hij vroeg duidelijkheid van de Surinaamse regering hierover. Ook wenste hij een overzicht te zien van alle presidentiële commissies. Baidjnath Panday is agent van staat en ook voorzitter van het Project Implementation Unit (PIU) aan de Anti-Money Laundering (AML) Steering Council.

Parmessar kreeg hierin ondersteuning van zijn fractiegenoot Melvin Bouva. Volgens Bouva zou parlementsvoorzitter Marinus Bee eigenlijk de vergadering per direct moeten schorsen om de regering de mogelijkheid te verschaffen om duidelijkheid te brengen.

“Want het kan niet! Waar liggen de prioriteiten? Terwijl de mensen van de Esther Stichting niet eens te eten hebben, strijkt één of ander functionaris ruim 3.000 USD per maand op. Dan is het terecht een zekere beloning. Maar waarvoor weten we niet. Ik breng in herinnering dat ook de rechterlijke macht boven alle ambtenaren, leerkrachten, militairen, politie en strategische beroepen wel een verhoging heeft gehad. Wat doen we dan met deze groepen? Moet een kleine groep zoveel krijgen en rijker worden?”, aldus Bouva.