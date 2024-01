Jackson Blai in vrijheid gesteld

De artiest Roël M., ook bekend als Jackson Blai is donderdag door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Dit wordt bevestigd door zijn advocaat Maureen Nibte.



De artiest was op dinsdag 9 januari aangehouden door de politie van Santodorp na aangifte van zijn partner wegens mishandeling en vernieling van haar telefoon.

De verdachte verklaarde dat hij een foto van zijn jarige nicht had geplaatst op zijn Whatsapp status. Zijn partner vond dat het geen nicht was waardoor er ruzie ontstond.

Bij zijn voorgeleiding heeft de verdachte spijt betuigd. Hij erkent dat hij de telefoon van de vrouw heeft gegooid waardoor deze stuk is gegaan.

De vrouw heeft intussen door tussenkomst van de advocaat een nieuwe telefoon ontvangen van de familie van de verdachte.

Na ernstig te zijn aangesproken door de vervolgingsambtenaar werd Jackson in vrijheid gesteld.