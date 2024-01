Dief in woning betrapt en geslagen met houwer

Een man heeft op zaterdag 6 januari bij de politie van Nieuw Amsterdam aangifte gedaan van diefstal van een televisietoestel uit zijn woning aan de Doelahasorieweg.

De aangever verklaarde dat hij alleen thuis was en een geluid hoorde in de kamer. Hij ging gewapend met een houwer poolshoogte nemen. In de kamer zag hij een manspersoon, gereed met zijn televisietoestel in zijn hand, om weg te gaan.

Toen de dader zag dat hij op heterdaad was betrapt, zette hij de televisie neer en nam de benen. Het gelukte de aangever nog om de dief met de platte zijde van de houwer een slag op zijn rug toe te brengen, meldt de politie van Regio Oost-Suriname.

De politie van Nieuw Amsterdam heeft de zaak onderzoek.