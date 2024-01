VIDEO: Vrachtwagen in brand gevlogen bij dumpen padiekaf

In het westen van Suriname is een vrachtwagen maandagmiddag rond 14.30u in brand gevlogen. Dit gebeurde bij het dumpen van padiekaf aan de Industrieweg in het district Nickerie.

Vernomen wordt dat de vrachtwagenbestuurder kaf was gaan dumpen. Tijdens het dumpen raakte de kruiskoppeling los, waardoor de vrachtwagen niet meer vooruit kon komen.

De banden vatte daarbij vlam. Binnen een fractie van seconden stond de vrachtwagen in lichterlaaie.



De brandweer van Nickerie was ter plaatse voor bluswerkzaamheden, maar de truck was reeds uitgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Filmpje: