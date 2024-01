President kijkt uit naar beslissing Hof van Justitie en instructies Openbaar Ministerie

President Santokhi kijkt uit naar de beslissing van het Hof van Justitie op het verzoek van het nieuw advocatenteam van de veroordeelden in de 8 december strafzaak, waarin vandaag opschorting gevraagd is van de uitvoering van het vonnis in deze zaak.

De brief is gestuurd naar Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Politie. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei op een persconferentie vandaag dat zijn ministerie deze brief nog niet heeft ontvangen.

President Santokhi zelf voerde aan deze mededeling via de media te hebben vernomen, maar dat de regering zich ook zal houden aan de wettelijke regelingen en termijnen welke door het Openbaar Ministerie in acht zullen worden genomen na indiening van zo een bezwaarschrift.

“Natuurlijk moet u rekening houden dat als de procureur-generaal tot besluiten zal overgaan, dat het Openbaar Ministerie ook gebruik zal maken van instituten van de overheid. Waarvoor de regering een stukje verantwoordelijkheid heeft. En tegen die achtergrond is er wel overleg om tijdig geïnformeerd te worden welke de beslissingen van het Openbaar Ministerie zullen zijn. En tot op dit moment hebben we geen enkel instructie van het OM en of de pg gehad”, aldus de president.