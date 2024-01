Essed: “Onverholen bedreigingen geven geen blijk van een rechtstatelijke gezindheid”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden rondom de 8 decembermoorden in Suriname, is bezorgd over bepaalde uitspraken die in de afgelopen week zijn gedaan door sommige aanhangers van Desi Bouterse.

Met name oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San zei dat er een juridisch geschil tussen de veroordeelden en het Surinaams Openbaar Ministerie (OM) is ontstaan, waardoor het Hof van Justitie eerst daarin duidelijkheid zou moeten brengen alvorens het OM dit vonnis mag uitvoeren. Hij wees op mogelijke onrust in Suriname indien het OM de veroordeelden toch na 8 januari zal laten opsluiten.

“Aan die stelling wordt toegevoegd dat indien de gevangenneming toch plaatsvindt, het oorlog wordt in Suriname. Ik moet zeggen dat met deze onverholen bedreigingen die stemmen geen blijk geven van een rechtsstatelijke gezindheid”, aldus Essed zondag in het programma Welingelichte Kringen.

Hij gaat voorbij aan de stelling van Van der San en de NDP’er Marcel Oostburg dat er eventuele fouten in het vonnis zouden zitten of omdat de in 2022 onverbindend verklaarde Amnestiewet door het Constitutioneel Hof nog geldig zou zijn voor de veroordeelden.

De advocaat stelt het tot nu toe wel positief te vinden dat de NDP in alle officiële verklaringen de gemeenschap en de partijachterban heeft opgeroepen om kalm te blijven en de orde en rust niet te verstoren. Hij hoopt dat dit ook zal blijven nadat de tenuitvoerlegging van het vonnis heeft plaatsgevonden.

Maandag 8 januari is de laatste dag waarop Bouterse en overige veroordeelden nog de kans hebben om een gratieverzoek in te dienen. Gebeurd dat niet, dan mag het vonnis vanaf 9 januari worden uitgevoerd. Essed verwacht dat het OM de gemeenschap op de hoogte zal houden in deze kwestie.