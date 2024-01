Vrouwelijke militaire verliest tas met dienstwapen na woordenwisseling met mannen

Een 30-jarige vrouwelijke militair in Suriname is afgelopen nacht haar tas met vuistvuurwapen kwijtgeraakt, nadat ze in een woordenwisseling was geraakt met twee mannen.

Dit gebeurde aan de Grote Combéweg voor het gebouw van Directoraat Nationale Veiligheidsdienst (DNV).

Volgens de aangeefster M.D. had ze de tas met daarin persoonlijke spullen en haar dienst vuistvuurwapen tussen de twee voorzittingen geplaatst, van haar bordeaux gelakte Toyota Blade.

Op een gegeven moment raakte ze in een woordenwisseling met twee heren waarna één van hen op een onbewaakt moment in haar voertuig is geweest en met haar tas ervandoor is gegaan.



Beide mannen hebben de plaats daarna rennend verlaten. Ze zijn via Wakapasi richting Kleine Waterstraat gerend. De Surinaamse Militaire Politie (MP) alsook de politie van Centrum waren ter plaatse voor onderzoek.