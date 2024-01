Ook jongere broer Kappalani wordt opgespoord

De Surinaamse politie heeft zaterdag bevestigd dat de bekende artiest Kappalani vrijdag werd aangehouden te Wageningen. Aan de opsporing en aanhouding van zijn jongere broer wordt ook gewerkt. De twee worden verdacht van diefstal van een tas met geld uit een auto.

Volgens het Korps Politie Suriname komt uit het voorlopige onderzoek van de politie naar voren dat op camerabeelden duidelijk te zien hoe twee mannen aan de Indira Ghandiweg uit een voertuig stappen. Één van hen kocht worst bij een worststand, terwijl de ander een tas inhoudende een groot geldbedrag in SRD uit een auto wegnam.

De wetsdienaren hebben één van de verdachten positief herkend als de bekende artiest Kappalani oftewel OrlandoW. en dat hij degene was die worst kocht. De andere man zou zijn jongere broer zijn, die nu ook wordt opgespoord.

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft Kappalani afgelopen vrijdag net voor aanvang van het ABOP festival in Wageningen aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.