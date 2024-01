Cambiel: “We mogen geen president worden, want unu musu de nomo na bron bere”

“Soort zoekt soort op. Overal waar je komt, yo abi fu luku san e hari yu. Soort taal, soort voeding en soort kleur”, zei ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel vrijdagavond tijdens de opo yari massameeting van de Pertjajah Luhur (PL) in Nickerie.

De politicus voerde aan geen boodschap te hebben voor de mensen die schreeuwen dat de ABOP en PL etnische politiek voeren, omdat beide partijen dat deel van de Surinamers vertegenwoordigen die hetzelfde lot hebben.

“Unu ne wroko nanga kleur, maar we wroko nanga lot. En unu nanga den man abi a sem lot, want we mogen geen president worden. We mogen geen assembleevoorzitter en geen minister worden. Unu musu de nomo na bron bere. Unu musu kap udu dan den e bai en tap nothing. Te den man abi wan wroko san den man no wan du, dan we hark prasi dan wi e du eng. Daar moeten we blijven. Maar dat zal niet meer gebeuren!”, benadrukte de ABOP-ondervoorzitter.

De politicus voerde aan dat hij eens een boek gelezen heeft van de Griekse filosoof Aristoteles over tabula rasa. “En tabula rasa wil zeggen schone lei. Zonder fout en zonder verlangen. Na ABOP nanga PL alleen e du aan tabula rasa, omdat unu no habi no wan sma san wi e hori tegen”, stelde hij.

Cambiel verwees naar het verbod op pre-electorale combinaties welke voor de verkiezingen van 2020 werd ingevoerd om naar zijn zeggen partijen als de ABOP en PL buiten het machtscentrum te houden. Volgens hem werd een zodanige apartheid hiermee ontwikkeld dat partijen niet meer met elkaar konden samenwerken. Maar door goede mathematics (wiskunde) vanuit beide partijen is besloten om middels een lijstverbinding samen te werken en zitten de ABOP en PL vandaag toch in het machtscentrum. Iets dat veel mensen volgens hem niet hadden verwachten.