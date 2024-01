Uitspraak rechter in zaak 3,2 miljoen van loterij: schoonvader mag geld houden

In de zaak waarbij ruzie ontstond binnen een familie over een lot van de Nederlandse staatsloterij waarop 3,2 miljoen euro viel, heeft de rechter vrijdag een uitspraak gedaan: de 80-jarige schoonvader mag het geld houden.

Zijn schoonzoon uit Rijswijk had op 2 september 2023 verschillende loten gekocht. Op een ervan viel de hoofdprijs, maar dat lot was inmiddels in bezit gekomen van zijn schoonvader.

De oude man had zich de dag na de trekking bij de Staatsloterij gemeld en gezegd dat hij het winnende lot van zijn schoonzoon als cadeau had gekregen. Hij kreeg de 3,2 miljoen uitbetaald omdat hij degene is die het winnende lot kon tonen, zoals ook in het Deelnemersreglement staat.

Maar volgens de Rijswijker had de schoonvader het lot gestolen. Hij stapte naar de rechter om het ‘gestolen’ bedrag alsnog op te eisen

Volgens het Algemeen Dagblad zei de rechter daarover dat het onwaarschijnlijk is dat de schoonvader, gelet op zijn hoge leeftijd en zijn verminderde handmotoriek, in staat zou zijn het winnende staatslot te ontfutselen door het te verwisselen met een eigen lot zonder dat een en ander door de Rijswijker zou worden opgemerkt.

De Staatsloterij keerde na een kort onderzoek de hoofdprijs uit aan de schoonvader. De rechter oordeelde vrijdag dat de Staatsloterij dit ‘in redelijkheid’ mocht doen.

De Rijswijker kan zelf nog een nieuwe zaak tegen zijn schoonvader starten, als hij vindt dat het lot van hem is gestolen.