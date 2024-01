Somohardjo rekent erop dat alle 4.775 Javanen in Nickerie op de PL gaan stemmen

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), rekent erop dat zijn partij bij de verkiezingen over 17 maanden minimaal 5.000 stemmen binnen zal halen in het district Nickerie. De rood-witte partij, die weer een lijstverbinding met de ABOP zal aangaan, is voornemens om twee tot drie PL’ers uit dit district op de kandidatenlijst plaatsen.

“Totaal heb je in Nickerie 25.008 kiesgerechtigden. Dan zijn wij ervan overtuigd dat onze PL-kandidaten alleen samen minimaal 5.000 stemmen moeten halen. Want de basis alleen bestaat uit 4.775 Javanen”, zei Somohardjo vrijdagavond tijdens de opo yari massameeting in Nickerie.

Volgens de PL-leider moet deze prognose van hem niet gezien worden als etnische politiekvoering, omdat zijn partij geen racistische partij is. Integendeel, alle Surinamers die niet op hem lijken, mogen zich als politieke toegevoegde waarde aansluiten bij de PL.

Volgens Somohardjo kan ook zijn partner de ABOP met de steun van de marrongemeenschap een goede beurt maken in 2025. Hij staafde dit met cijfermateriaal en stelde dat alleen in de hoofdstad Paramaribo 25.031 kiesgerechtigde marrons zijn. Daarnaast telt Wanica 15.135 marrons.

“Dus niet alleen het binnenland, want in het binnenland hebben ze zo goed als alles. In Sipaliwini zijn er 26.819 marrons. Daar is het huis van de marrons, het huis van de ABOP. Den man gro drape. Dus laat niemand je belazeren, want wij werken met cijfers”, aldus de PL-leider.