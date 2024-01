Brandweer weet erger te voorkomen bij woningbrand

Aan de Marlenesteeg een zijstraat van de Latourweg in Suriname, was er zaterdagmiddag sprake van een woningbrand. Door kordaat optreden van de brandweer van post Toekomstweg kon erger worden voorkomen.

De brand begon rond 17.45u in de vliering vanwaaruit rookontwikkeling te zien was. Buurtbewoners die dit opmerkten sloegen alarm en stelden de Surinaamse brandweer op de hoogte.

De schade bleef beperkt tot een binnenbrand waarbij het plafond van de woning gedeeltelijk is afgebrand en twee kamers door de brand zijn verwoest.

Het is vooralsnog niet bekend of de woning tegen brand verzekerd was. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek.