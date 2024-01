Asabina bezorgd over toename criminaliteit als gevolg van normvervaging in het binnenland

Het doet BEP-fractieleider Ronny Asabina pijn om mee te maken hoe de criminaliteit in het binnenland van Suriname in de afgelopen periode een stijgende trend is gaan vertonen.

“De onveiligheid neemt steeds toe, wapengeweld, roofovervallen en verruwing van de criminaliteit. Niet alleen in de gebieden waar er sprake is van bedrijvigheid, de goudvelden en concentratiegebieden van winkels en handelscentra, maar ook in de dorpen. Dus ook in de woongemeenschappen zie je dat de criminaliteit de kop opsteekt”, zegt de volksvertegenwoordiger uit het district Brokopondo.

Recent is het district dat hij vertegenwoordigt op eerste kerstdag getuige geweest van gewelddadige roofovervallen te Atjoni. De regering heeft hierna diverse besluiten genomen om de veiligheid in het gebied te garanderen. Asabina stelt dat de case Atjoni slechts één geval is. Het feit dat de criminaliteit ook de kop begint op te steken in de dorpen heeft deels te maken met de vervaging van normen en waarden.

Hij pleit daarom ervoor dat de regering de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en maatschappelijke organisaties weer hun plaats geeft.

“Want wat we zien is dat alle subsidies zijn weggehaald bij deze maatschappelijke organisaties, waardoor de bijdrage die zij leverden om te geraken tot vorming en opvoeding is komen weg te vallen. En u ziet wat de resultaten zijn”, aldus de BEP-leider.

De parlementariër die zelf ook dorpskapitein is zegt door de jaren heen gemerkt te hebben dat het gezag dat het traditioneel gezag uitstraalde ook drastisch is afgenomen. Primair zou het gezag dan de hand in eigen boezem moeten steken. Maar door normvervaging in de woongemeenschappen hebben onderdanen ook minder ontzag voor hun traditionele leiders.