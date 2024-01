Aanhouding Kappalani net voor aanvang ABOP festival Wageningen roept vragen op bij organisatie

De organisatie van het Wageningen Opo Yari Fest van de ABOP, is niet te spreken over de aanhouding van de artiest Kappalani. Hij was speciaal als headliner geboekt op dit gratis toegankelijk evenement op vrijdag 5 januari, maar werd kort daarvoor door een team van RBT Midden aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net sprak met de heer Regillio Dors, de organisator van het even. Hij vindt het frappant dat Kappalani uitgerekend nu, op een bijeenkomst van de ABOP, is aangehouden door de Surinaamse politie.

“Kappalani heeft in de maand december tientallen keren opgetreden in Paramaribo op grote evenementen. Waarom is hij toen niet opgepakt? Nu komt RBT Midden helemaal vanuit Paramaribo naar Wageningen met vier auto’s om die man op te halen. Het lijkt op pure rancune, boycot en een politiek gemotiveerde zet”, zegt Dors.

Hij was erbij toen Kappalani werd aangehouden op zijn logeeradres in Wageningen. De artiest heeft zich niet verzet en is rustig meegegaan met de politie.

“Hij was ruim van te voren geboekt en stond prominent op de flyer (onder). Waarom is de politie niet met ons in contact getreden om zijn aanhouding te bespreken. Wij hebben als partij (ABOP/red.) ook flink geïnvesteerd in allerlei voorzieningen om het festival met Kappalani mogelijk te maken”, aldus de organisator.

Dors noemt Kappalani de heetste artiest van dit moment in Suriname. Hij geeft aan dat de artiest, die een verleden heeft als gedetineerde, juist de laatste tijd op het goede pad is. Zo spreekt hij jongeren tijdens zijn optredens toe om op het rechte pad te blijven en heeft hij zijn songteksten aangepast.

En dat hij dan uitgerekend nu op een ABOP evenement wordt opgepakt gaat er bij hem maar moeilijk in. Zijn aanhouding is een domper voor de partij en de fans die naar Pa Dipoh Wageningen kwamen voor het event powered by Bigi Bravo.