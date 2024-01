Van Samson voorstander ‘Blijf van mijn Lijf-opvangcentra’ en speciale RBT om huiselijk geweld

VHP-parlementariër Cedric van Samson vindt dat er vanuit de overheid in Suriname zogenaamde ‘Blijf van mijn Lijf-opvangcentra’ moeten worden opgezet om moord en zelfmoordgevallen als gevolg van problemen binnen de relationele sfeer vroegtijdig te kunnen voorkomen.

“Precies zoals we een soort RBT hebben die uitrukt voor zware berovingen en andere misdaden, moeten we ook een soort RBT voor huiselijk geweld hebben dat direct kan ingrijpen. Dus op dat stukje denk ik dat er wat meer wetgeving, ondersteund door beleid, moet komen”, zei de Surinaamse volksvertegenwoordiger in een radio-interview.

Afgelopen woensdag heeft zich een drama voltrokken bij Fort Zeelandia achter het gebouw van De Nationale Assemblee. Daar is de 35-jarige Selena B. met een schotwond aan haar hoofd aangetroffen, terwijl de 26-jarige Vishal R. ook levenloos op de locatie lag met een in- en uitschot in het hoofd en een vuistvuurwapen in zijn hand. Over het motief is nog niets bekend. In een ander geval op eerste kerstdag vorig jaar heeft de 24-jarige Shaquille T. zijn vriendin en haar kindje op gruwelijke wijze in een pension vermoord en daarna de hand aan zichzelf geslagen.

Van Samson vindt dat veel van dit soort gevallen voorkomen konden worden indien het sociaal gevoel bij mensen niet zou zijn weggevallen. Daarom wordt het tijd dat familieleden, vrienden en buren weer gaan bemoeien, zodat er ook vroegtijdig ingegrepen kan worden.

“Bemoei! We moeten weer bemoeien. Unu ne bemoei moro. Now dader ne hori rekening nanga famiri moro. Er is weinig sociaal gevoel naar elkaar toe”, aldus de parlementariër.