Bartender en kassierster van hotel in Paramaribo aangehouden

De Surinaamse politie heeft vrijdag de 24-jarige kassierster O. en de 27-jarige bartender B. van het Marriott hotel in Paramaribo aangehouden wegens verduistering.



Vernomen wordt dat de medewerkers orders hebben gewist en geld achter hebben gehouden. Volgens de manager zou er 30.000 SRD ontbreken. Het bedrag zou in de periode 2 januari tot heden zijn verduisterd.



De zaak kwam aan het licht nadat er steeds grote kasverschillen waren. De manager stelde een onderzoek in. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat deze twee medewerkers orders uit het systeem hebben gewist.

Blijkbaar zijn ook andere medewerkers betrokken, maar dat zal de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname verder moeten onderzoeken.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de politie van Geyersvlijt de kassierster en de bartender in verzekering gesteld.