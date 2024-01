Maandag 8 januari verstrijkt termijn voor indienen gratieverzoek in zaak decembermoorden

Op maandag 8 januari aanstaande verstrijkt de achtste dag van de termijn waarbinnen een gratieverzoek een schorsende werking kan hebben in de 8-decemberstrafzaak in Suriname. Dat heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) bevestigd, meldt ABC Nieuws Online.

Hoewel advocaat Irvin Kanhai op 22 december middels een brief aan het OM, kenbaar had gemaakt dat hij voornemens is om een gratieverzoek voor zijn client Desi Bouterse in te dienen, is er tot nu toe geen gratieverzoek ingediend bij het Hof van Justitie.

Joëlle Zaalman, van de communicatie-afdeling van het OM, zeg in gesprek met ABC dat de dag van indiening van de brief niet is meegeteld door het OM. Zo ook niet de weekenden en nationale feestdagen. Daardoor is de termijn van acht dagen op 27 december begonnen.

De achtste dag valt hierdoor op maandag 8 januari 2024. Volgens Zaalman zal hierna het vonnis tot uitvoer gebracht worden. Indien de veroordeelden wel een gratieverzoek indienen, zal de uitvoer geschorst worden tot dat president Santokhi geoordeeld heeft over het verzoek.