Gajadien vindt dat er uitvoering gegeven moet worden aan vonnis tegen Bouterse

Er is volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien geen andere optie dan dat er uitvoering wordt gegeven aan het vonnis welke twee weken terug is uitgesproken door het Hof van Justitie in de 8 decembermoordenzaak tegen Desi Bouterse, Benny Brondenstein, Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe en Iwan Dijksteel.

“Er wordt meer poeha gemaakt van de zaak dan het is. Het is een kwestie van uitvoering geven aan wat tot stand is gekomen”, zei Gajadien in het programma ABC-Actueel.

Advocaat van de veroordeelden, Irwin Kanhai, liet op 29 december in een interview met de Surinaamse krant Times of Suriname weten dat er geen gratie meer zal worden aangevraagd. Het Openbaar Ministerie kan hierdoor overgaan tot uitvoering van de vonnissen.

Volgens Gajadien is Suriname een rechtstaat waar uitvoering gegeven zal moeten worden aan hetgeen bepaalde instituten, in deze de rechterlijke macht, beslissen.

“Het is een zwarte bladzijde in onze historie en we hebben gezien dat onze instituten, de rechterlijke macht, in staat is geweest een goed eind aan te brengen. Er is daaruit een vonnis gekomen en ik geloof erin dat de instituten er zijn om er gevolg aan te geven”, aldus de politicus.