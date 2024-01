Betrokkenen vechtpartijen oudjaarsdag worden opgeroepen zich te melden bij politie

De personen die betrokken waren bij vechtpartijen op oudjaarsdag, zoals te zien is op beelden die rond gaan op social media, worden door de Surinaamse politie opgeroepen zich te melden.

Dat zegt Milton Kensmil, woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), in gesprek met ABC Online Nieuws.

Volgens Kensmil is de oudejaarsviering die duizenden op de been bracht in Paramaribo, zonder grote problemen verlopen. Wel heeft de politie een aantal meldingen gehad van gevechten die zijn uitgebroken.

“Er waren duizenden mensen op de been die dag en overal waar je zoveel mensen bij elkaar hebt kun je uitspattingen hebben”, aldus de woordvoerder.

De politie heeft volgens hem getracht om die orde zo snel als mogelijk terug te brengen. In bepaalde gevalen zijn er misschien nog geen aanhoudingen verricht, maar dat betekent niet dat die personen niet alsnog door de politie aangehouden zullen worden.

Op de video hieronder is te zien een hoe er ferme klappen worden uitgedeeld bij een hevige vechtpartij. Zo is te zien hoe een persoon met een bruin shirt en een pet op, tot twee keer toe een ander persoon die op de grond ligt schopt.

“Als je een ander lichamelijk letsel heb toegebracht betekent het dat je daarvoor vervolgd wordt. Die mensen doen er goed aan om zich liever vrijwillig te melden in plaats van dat ze alsnog opgehaald worden”, zegt Kensmil tegen de zender.