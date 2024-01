Auto over de kop en andere in de goot na aanrijding

Aan de Goede Zorgweg in Suriname, in het politie ressort Santodorp, zijn twee voertuigen dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen. Niemand raakte gewond bij de aanrijding.

Door de botsing kwam één van de voertuigen in de goot langs de weg terecht. De andere belandde op z’n kop (foto).

De politie van Santodorp kreeg de melding rond 23.00u en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepwagen werd ingeschakeld om de voertuigen weg te slepen.

Wie als veroorzaker aangemerkt kan worden zal het onderzoek moeten uitwijzen.