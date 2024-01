Man schiet zichzelf in buikstreek en overlijdt

Een 48-jarige man in Suriname heeft zichzelf op oudjaarsdag met een jachtgeweer in de buikstreek geschoten. Dit gebeurde nabij een voetbalveld bij het dorp Peto Ondro.

Vernomen wordt dat de aanleiding tot de daad in de relationele sfeer gezocht moet worden.

Omstanders die het schot hoorden en ter plaatse gingen, brachten hem in allerijl naar de RGD-poli van Moengo. Hij bezweek echter kort daarna aan de opgelopen verwonding.

Het lichaam van de man werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vrijgegeven aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).