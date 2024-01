Man schiet zichzelf door hoofd tijdens oud op nieuw samenkomst met familie

Een gezellige oud op nieuw samenkomst met familie is in de nacht van oudjaarsdag op nieuwjaarsdag dramatisch geëindigd in Suriname, nadat een 40-jarige man zichzelf door zijn hoofd schoot.

Naar verluidt zat de man tijdens owru yari gezellig met de familie. Op een bepaald moment nadat het nieuwe jaar een aantal uur was ingegaan, liep hij weg en ging in een slaapkamer van de woning. Daar schoot hij zichzelf met een vuistvuurwapen.

De politie van Kwatta kreeg de melding over dit schietincident aan de Islamstraat en ging ter plaatse voor onderzoek. Een arts stelde officieel de dood van de man vast.

Over het motief is nog niets bekend. De politie van Kwatta heeft de zaak verder in onderzoek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)