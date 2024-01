Lichaam met schotwonden is van in Marowijne geboren 55-jarige man

De man die op oudjaarsdag dood bij een woonadres te La Vigilancia in Suriname werd aangetroffen, is de 55-jarige in Marowijne geboren Finny Alia.

Zijn lichaam vertoonde schotwonden in het gelaat, bovenarm, dijbeen en borst en werd op het voorerf, niet ver van de straat aangetroffen. Er zijn drie hulzen van 9 mm langs de berm aangetroffen en in beslag genomen.

Het is niet bekend wie de verdachte is en wat het motief zou kunnen zijn. De woning van de overledene is niet ingebroken of overhoop gehaald.

Het lichaam van het slachtoffer is in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. De zaak is inmiddels overgedragen aan Kapitale Delicten voor verder onderzoek.