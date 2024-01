Busje over de kop na klapband; drie gewonden

Bij een verkeersongeval vanmiddag op de weg naar Atjoni, is dit busje over de kop geslagen en op z’n kop langs de weg terechtgekomen. Drie mensen raakten gewond.

Volgens de politie van Regio Midden Suriname die het busje rond 14.15u op bovenvermelde weg aantrof, heeft het voertuig tijdens het rijden een klapband gekregen en is daarna over de kop geslagen.

De drie personen die daarbij gewond raakten zijn per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling. De schade aan het voertuig is enorm zoals ook ook op bovenstaande foto van YouNews te zien is.

De Surinaamse politie adviseert bestuurders om te controleren of de banden van hun voertuigen in goede staat verkeren, alvorens lange afstanden af te leggen.