Auto na inhaalmanoeuvre over de kop op nieuwjaarsochtend

De bestuurder van deze grijze personenwagen (foto) is op nieuwjaarsochtend over de kop geslagen, na het veroorzaken van een aanrijding aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De vermoedelijke veroorzaker reed rond 07.30u over bovengenoemde weg, komende vanuit de richting van Paranam en gaande richting Latour. Tijdens een inhaalmanoeuvre kwam de bestuurder tegen zijn voorrijder en een stilstand voertuig langs de weg aan, waarna hij met zijn auto over de kop sloeg.

De auto kwam daarbij tot stilstand tegen een ander voertuig. Drie inzittenden raakten gewond en werden door omstanders uit het voertuig gehaald.

De politie van Livorno kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance vervoerde de gewonden naar het ziekenhuis voor verdere medische zorg. De zaak is in verder onderzoek bij de politie van Livorno.