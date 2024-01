Angelic del Castilho: “Met hoge waarborgsom maak je van politieke partijen witwasmachines”

Ruim drie maanden na de aanname van de nieuwe Kiesregeling in Suriname, blijft de politieke partij DA ’91 protesteren tegen de hoge waarborgsom van ongeveer 750.000 SRD die politieke partijen zullen moeten neertellen indien zij mee wensen te doen aan de verkiezingen op 25 mei 2025.

“Want daarmee sluit je vernieuwing en verandering uit. Je wil eigenlijk de politiek maken tot politiek voor de rijken. Bovendien maak je van politieke partijen, als ze geen ruggengraat hebben, witwasmachines”, zegt DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho.

Volgens de politica is er geen controle op van waar politieke partijen in Suriname hun financiën krijgen. Daarvoor zou er een heel financieringssysteem moeten worden opgezet, welke ondanks verscheidene brieven van DA ’91 naar het parlement, nog steeds niet in orde is gemaakt.

“Dus die ongeveer 1 miljoen SRD die over een jaar bij de Centrale Bank gestort gaat moeten worden, kan ook van een drugsdealer komen. Het kan ook van een belastingontduiker komen. En door het te storten bij de Centrale Bank wordt het witgewassen. Want als je één zetel haalt of één procent van het aantal uitgebrachte stemmen, dan krijg je dat geld terug. En dan gaat het terug naar de persoon die het gegeven heeft. Hoe makkelijk is het dan om miljoenen wit te wassen tijdens de volgende verkiezing”, aldus Del Castilho.

Zij neemt het daarom de coalitie en vooral de oppositiepartijen NDP en NPS in De Nationale Assemblee kwalijk dat zij ondanks deze kanttekeningen mee zijn gegaan met zo een forse verhoging. Dat betekent volgens haar dat de belangen van deze partijen zo groot zijn dat zij moesten proberen die verschoning uit de politiek te houden.

Volgens de partijvoorzitter heeft DA ’91 een beroep op de samenleving gedaan om bij te dragen voor de waarborgsom en hiermee te investeren in het vertrouwen dat zij in de partij hebben. En als dit goed post vat, zal deze strategie van de huidige parlementaire partijen schipbreuk lijden. “Zodat wij een gezamenlijke onderneming opzetten en samenwerken aan het succes van DA ’91. En iedereen krijgt zijn geld dan terug, plus goed beleid”, aldus Del Castilho.