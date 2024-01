Oud-parlementariër Breeveld: “Een parlementariër die geen quorum verleent is net een spookambtenaar”

Oud-parlementariër Carl Breeveld vindt dat parlementariërs in Suriname moeten ophouden met hun politieke spelletjes wanneer het neerkomt op het wel of niet verlenen van quorum in De Nationale Assemblee (DNA).

“Ik denk dat quorum iets is waar iedereen aan moeten meewerken. Alle 51 parlementariërs moeten ervoor zorgen dat er quorum is”, zei de Surinaamse politicus in ABC-Actueel.

Het afgelopen jaar is er wederom meerdere keren voorgekomen dat De Nationale Assemblee wegens gebrek aan quorum niet heeft kunnen vergaderen. In de meeste gevallen heeft de oppositie geweigerd de presentielijst te tekenen zolang de coalitie niet op eigen kracht voor de nodige 26 handtekeningen zorgde.

In andere gevallen hebben ook coalitiepartijen elkaar tegengewerkt door geen quorum te verlenen wanneer het ging om de behandeling van de wetten die betrekking hebben op grondconversie en de grondenrechten van de Inheemse en Tribale volkeren.

Breeveld vindt dit totaal verkeerd, omdat alle 51 parlementariërs verplicht zijn keihard te werken en in te zetten. Want daarvoor worden zij door het volk betaald. Degenen die hun werk dus weigeren te doen, kunnen dan vergeleken worden als een spookambtenaar.

“Het is dus eigenlijk een spookambtenaar. Zo zou je het kunnen stellen. Je verdient, maar je doet niets. Dat ding heeft dus niets te maken met ‘ik verleen quorum’. Niemand verleend iets. Je moet er zijn. Het is eigenlijk geen ding van deze tijd.”, aldus Breeveld. Hij stelt dat het goed zou zijn als parlementariërs zich veel meer constructief, positief nationalistisch zouden opstellen.