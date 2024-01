Monteur vóór oud op nieuw in vrijheid gesteld

P.R. die op 30 november 2023 in verzekering was gesteld voor vermoedelijke oplichting en verduistering is vóór oud op nieuw vrijgelaten, na het indienen van een verzoekschrift tot invrijheidstelling.

Advocaat Derrick Veira bevestigt de invrijheidstelling tegenover Waterkant.Net. Hij zegt dat het Openbaar Ministerie in Suriname de verdachte voor de behandeling van het verzoek in vrijheid heeft gesteld.

Uit het dossier blijkt in elk geval dat P.R. zich aan geen enkel strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Diverse personen hebben wagens ter reparatie aangeboden aan een andere monteur die op het perceel naast P.R. zijn werkzaamheden doet te Parastraat.

De monteur werd op een gegeven moment ziek waarbij anderen, waaonder een ex handlanger van de monteur, de kans heeft gezien om diverse auto’s te slopen en zelfs minimaal drie karkassen (totaal gesloopte auto’s) als schroot te verkopen aan een metaalopkoper.

Er is in elk geval geen enkel verband tussen P.R. en de strafbare feiten omdat P.R. nimmer de voertuigen onder zich heeft gehad en zich dus onmogelijk aan verduistering kan hebben bezondigd.

Ook kan hij nimmer iemand hebben opgelicht omdat hij er geen voordeel aan heeft gehad of anderen er voordeel aan heeft doen hebben. “Het blindelings varen op kompas van de politie bij insluitingen door het Surinaamse Openbaar Ministerie moet aan een grondige evaluatie onderworpen worden”, aldus de raadsman.