Jones vergelijkt collega-parlementariër Sampie met een koe

NDP-parlementariër Ebu Jones vergelijkt zijn collega Edgar Sampie van de ABOP met een koe, omdat de ABOP’er zich laat dicteren door de regering. “Omdat je een koe moet zijn om niet te begrijpen wat je verantwoordelijkheid is en die overheid jou laat dicteren wat je moet doen. Dan fu san we sdon drape?”, zei de NDP’er in het programma Bakana Tori (video onder).

Jones heeft in 2022 samen met zijn fractiegenoot Tatiana Lösche een initiatiefwet ingediend om de zogenaamde muilkorfwetten te schrappen uit het wetboek van strafrecht in Suriname. Volgens de NDP’ers moeten deze wetten worden afschaft, omdat die een ernstig gevaar vormen voor het recht op vrijheid van meningsuiting.

Jones stelt dat na de indiening van deze initiatiefwet er een commissie van rapporteurs is benoemd onder leiding van Sampie. Echter kwam hierna geen vordering meer in deze kwestie. Nadat hij op een gegeven moment zelf de ABOP’er benaderde voor uitleg, deelde Sampie hem mee dat de regering gezegd heeft dat deze initiatiefwet niet behandeld mag worden.

“Dus drape ye si a inmening fu a bestuurlijke ini a wetgevend orgaan”, stelt de NDP’er.

Jones ging verder en stelde dat een parlementariër best wel een oen moet zijn om niet te begrijpen wat zijn rol is binnen het wetgevend orgaan. De mededeling van Sampie geeft volgens hem aan dat De Nationale Assemblee wel ver is gezakt. Dit is ook de reden waarom de regering het parlement steeds schoffeert.

In de afgelopen drie jaren zou de regering vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde muilkorfwetten, waardoor veel personen in de gevangenis zijn belandt voor het openlijk leveren van kritiek, vaak gepaard met bedreigingen en scheldkanonnades, op regeringsfunctionarissen.