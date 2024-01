Automobilist komt rond de jaarwisseling in trens terecht

De bestuurder van dit voertuig is rond de jaarwisseling in een trens beland op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Nieuwweergevondenweg in Suriname.

De man raakte gewond maar wist zelf uit de auto te klauteren.

Omstanders ontfermden zich over de man en probeerden de Surinaamse politie te bellen. Die was echter niet bereikbaar.

Het is niet duidelijk waardoor het verkeersongeval heeft plaatsgevonden.