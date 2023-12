Guillermo Samson: “Allerlei zieke psychopaten die achter kippen aanrennen lopen domme dingen en rotzooi te gillen”

“Allerlei zieke psychopaten die achter kippen aanrennen lopen domme dingen en rotzooi nu te gillen. Vroeger hielden gezonde, weldenkende mensen zich bezig met de politiek. Vandaag houdt iedere crimineel van zondag zich namelijk met de politiek bezig. Iedere psychopaat en iedere gek”, zegt de econoom Guillermo Samson, één van de trekkers van de ‘A Nyun Sranan’ beweging.

In een radio-interview reageerde Samson op de recente beschuldiging van dat hij samen met Edward Belfort het idee achter ‘A Nyun Sranan’ heeft gestolen. Het was de ondernemer Samuel ‘Slimmie’ Kuik die dit eerder naar voren heeft gebracht. Volgens Slimmie heeft zijn idee de naam ‘De Nieuwe Beweging’ (DNB) en is maanden terug opgericht in Suriname.

Wat de oprichting van A Nyun Sranan betreft, heeft Samson afgelopen week van een insider vernomen dat de statuten ondertussen na maanden wachten al zijn goedgekeurd en nu op het bureau van de president liggen. Aan het einde van de eerste week van januari moet hij weer contact opnemen om te kijken of het staatshoofd de stukken al heeft getekend. Als alles goed verloopt, kan ‘A Nyun Sranan’ in 2025 deelnemen aan de verkiezingen.

Samson voerde aan dat de oprichters gekozen hebben om een beweging op te richten en geen politieke partij, omdat veel personen vanwege de slechte ervaring walgen van de politiek.

“Het woordje politiek klinkt bijna vies en vuil in Suriname. Wij hebben als eerste gezegd: we kappen met de oude politiek en we gaan dat ding modern aanpakken. Je moet de beweging zien als het nationaal elftal met een coach die observeert en de beste spelers gaat aantrekken om de job te doen. Het zijn dus niet de mensen van de beweging die daar gaan zitten om dingen uit te voeren. Wij rekruteren mensen, zoeken mensen uit. Wij hopen dat mensen voor ons kiezen en ook voor ons gaan stemmen. En dan proberen wij echt de right man on the right place te krijgen”, aldus Samson.

Wat het betrekken van de diaspora betreft, stelt de econoom dat de beweging een andere opvatting heeft. “Wij praten niet over diaspora, want het heeft een wrange smaak in onze mond achtergelaten. Wij praten over alle Surinamers in het buitenland die hun bijdrage zouden kunnen leveren. Wij hebben een tekort aan kader, dus wat je hier niet kan vinden moet je importeren”, aldus de econoom.