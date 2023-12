Automobilist veroorzaakt flinke ravage na rammen stroompalen

De bestuurder van deze auto heeft afgelopen nacht een flinke ravage veroorzaakt aan de Vierkinderenweg in Suriname.

Op onverklaarbare wijze kwam hij met zijn voertuig in de kabels van de EBS stroompalen vast te zitten.

Een trafo en twee masten werden kapot gereden. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om de nodige assistentie te verlenen.

De automobilist raakte gewond en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De schade was enorm, zoals ook op de foto te zien is.