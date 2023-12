Automobilist in voertuig zonder kenteken op de bon geslingerd

Leden van de Unit verkeer regio Midden van het Korps Politie Suriname, hebben vandaag meerdere autobestuurders klemgereden en staande gehouden om een boete uit te schrijven.

Zo werden autobestuurders die ervoor kozen om op het fietspad aan de Indira Gandhiweg te rijden, om zo de file in te halen, verrast door de Surinaamse motor surveillancedienst.

Bij een van de gevallen werd een auto zonder kentekenplaat, die over het fietspad scheurde achtervolgd door de politie. Na een korte achtervolging werd de chauffeur tot stoppen gedwongen.

De man werd op de bon geslingerd en moest de kentekenplaten ter plaatse weer vastschroeven.

Aan de Indira Gandhiweg is er sprake van een lange file over de weg in verband met de grote drukte vanwege de jaarafsluiting. De politie is op verschillende plaatsen onopgemerkt bezig het verkeer in de gaten te houden.