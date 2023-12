Visser die collega in gelaat sneed aangehouden

De 29-jarige visser G.D. is vrijdagmorgen in Suriname aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo. De man werd gezocht in verband met een zaak waarbij een andere visser zwaar werd mishandeld door hem en zijn broer.

Het slachtoffer werd op 8 december door G.D. en zijn broer aangevallen na een woordenwisseling. Bij die gelegenheid werd het slachtoffer in het gelaat gesneden met een scherp voorwerp.

Na de daad namen beide mannen de benen en hielden zich schuil voor de Surinaamse politie.

Na goed speurwerk werd G.D. vrijdag gesignaleerd in het ressort van Centrum. De verdachte werd in de boeien geslagen en afgevoerd naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Aan de aanhouding van de tweede verdachte wordt gewerkt. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.