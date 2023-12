Schietpartij Hermitage Mall: slachtoffer met schotwond naar SEH

Bij de Hermitage Mall in Suriname heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een schietpartij voorgedaan. Een 26-jarige man zou daarbij in een been zijn geraakt.

Volgens het slachtoffer was hij bij de mall met zijn broers en een vriend. De vriendin van deze vriend zou rond middernacht bij de mall zijn beroofd. Na de beroving zouden mannen de verdachten achterna zijn gegaan.

Er ontstond op een gegeven moment ruzie met de verdachten, waarbij er is geschoten. De 26-jarige K.G. werd daarbij in zijn been geraakt. Hij meldde zich bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De Surinaamse politie is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Bij de autoriteiten is geen melding of aangifte van een beroving binnen gekomen.

Van de schutter ontbreekt nog elk spoor