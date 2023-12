SAO huldigt 17 jubilarissen voor trouwe dienst

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op vrijdag 22 december 2023 tijdens haar kerstviering, 17 jubilarissen gehuldigd voor hun trouwe dienst, waarbij 4 van hen in aanmerking zijn gekomen voor een gouden speld. Ook zijn een aantal gepensioneerden als blijk van waardering in de bloemetjes gezet. Daarnaast hebben 2 lasinstructeurs hun recent behaalde lasdiploma in ontvangst mogen nemen.

De jubilarissen met trouwe dienstjaren variëren van 10 tot 35 dienstjaren. Als blijk van waardering en dankbaarheid, hebben zij een welverdiende gratificatie ontvangen en zijn toegesproken door de minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), Steven Mac Andrew, de voorzitter Raad van Bestuur SAO , Naomi Esajas-Friperson en de directeur van SAO, Joyce Lapar.

Mac Andrew benadrukte dat de jarenlange inzet van de jubilarissen en gepensioneerden van SAO enorm werd gewaardeerd, omdat zij een bijdrage hebben geleverd en leveren aan het behalen van de doelstellingen van SAO. Mac Andrew benadrukte, dat de SAO vaak genoeg een laatste kans biedt aan personen, die een vak willen leren om de arbeidsmarkt te betreden en dat de jubilarissen zich hebben beijverd om dit een realiteit voor hun te maken. Voorts hebben zij, aldus de bewindsman, bijgedragen aan de goede naam, welke SAO heeft.

De minister deed uit de doeken, dat dankzij de goede naam van SAO, middelen zijn gekregen om het project “Wroko Foe Mek Moni” landelijk uit te voeren. De bewindsman erkende de logistieke uitdaging, dat dit project met zich meebrengt, maar gaf aan ervan overtuigd te zijn, dat het project succesvol uitgevoerd zal worden door de nodige inzet van iedereen binnen de SAO. Aan allen heeft hij een succesvol nieuwjaar toegewenst.

De voorzitter Raad van Bestuur SAO, Naomi Esajas-Friperson, prees de bijdrage van zowel de jubilarissen, de gepensioneerden als ook het overig staf en personeel van de SAO, die als werkarm van AWJ alles in het werk stelt om gedegen vaktrainingen aan te bieden aan de samenleving, in het bijzonder jongeren. Hun inzet is van grote waarde bij de ontwikkelingen binnen de SAO die steeds naar grotere hoogten groeit. Ook aan de lasdocenten heeft zij succes toegewenst in hun verdere loopbaan. Aan allen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd en blijven leveren tot het succes van deze SAO heeft zij dank uitgesproken.

De directeur van de SAO, Joyce Lapar, zei in haar toespraak dat de SAO een inhaalslag heeft gemaakt om alle jubilarissen vanaf 2021 te huldigen. Ook de huldiging aan de gepensioneerden doet haar enorm goed. Zij is eveneens tevreden met de overhandiging van de lasdiploma’s aan de instructeurs Stuart Kartowinangoen en Maikel Redjodikromo die steeds progressie boeken binnen de SAO en een motivatie zijn voor anderen die zich willen verdiepen in het laswerk.

Lapar noemde deze dag een bijzonder moment voor de SAO en het ministerie die zich blijven inzetten om steeds meer vaktechnisch kader klaar te stomen voor de Arbeidsmarkt. Zij meent dat het werk van de gepensioneerden zal worden voortgezet en heeft de wens uitgesproken dat allen verbonden aan de SAO zich positief zullen blijven inzetten voor nog meer welvaart binnen de Stichting.