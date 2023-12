Reeds twee vuurwerkslachtoffers geregistreerd in Suriname

Vanaf de start van de vuurwerkperiode zijn er tot op dit moment twee registraties van vuurwerkongevallen geweest bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Beide gevallen deden zich voor op woensdsg 27 december, de 1e dag van de officiele losse verkoop- en afschietperiode in Suriname.

Omstreeks 15:00 uur werd een jongen van 9 jaar behandeld aan het oog vanwege een opgelopen verwonding, door zelf afgeschoten vuurwerk. Na behandeld te zijn is hij naar huis gezonden.

De tweede registratie was omstreeks 21:41 uur toen een man van 53 jaar werd behandeld vanwege opgelopen verwondigen in het gelaat, door een tot nog toe onbekend vuurwerksoort. Na behand te zijn werd hij verwezen naar de KNO-arts.

De officiele vuurwerkperiode loopt t/m 1 januari 2024 om 24:00 uur. De artsen teams van het AZP, MMC, RZW en het Korps Brandweer Suriname doen ten overvloede een beroep op de Surinaamse samenleving om in deze periode, extra waakzaam en vooral verantwoordelijk te zijn. Let op uw zelf, let op anderen en let op uw omgeving!